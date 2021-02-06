Автоэксперты ответили на идею обучать вождению школьников

Вождение стало практически обязательным навыком, считают в автошколах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Обучение вождению и получению водительских прав сейчас становится таким же обязательным навыком, как, например, знание иностранных языков. Поэтому управлять автомобилем можно обучать уже со школы, высказались в разговоре с URA.RU президент Московского регионального союза автошкол Лев Бурыкин и автоэксперт Дмитрий Болысов.

«В Советском Союзе была такая система. Но общее образование в РФ бесплатное, поэтому вряд ли государство возьмет на себя оплату обучения подростков в автошколах. Думаю, что теоретическая часть должна быть бесплатной. А топливо, ремонт автомобиля и другие технические вопросы могут быть платными», — считает автоэксперт Болысов.

Собеседник также поддержал идею разрешить сдавать на права с 16 лет. «В 18 лет людей отправляют в армию, дают автоматы и учат ездить на танках. Это явно более серьезная техника, нежели автомобиль», — обратил внимание автоэксперт.

Президент Московского регионального союза автошкол Лев Бурыкин считает, что в современном мире навыки вождения стали практически обязательными. По его мнению, к управлению автомобилем подростков должны готовить со школы. «По идее, к 18 годам, когда человек приходит в автошколу, он уже должен знать все правила дорожного движения. Считаю, что [нужно] на государственном уровне определить, как готовить будущего водителя. Сейчас это такая же необходимая часть, как и вопрос приобретения специальности, знаний иностранного языка», — сказал Бурыкин.

Обучать вождению с 16 лет ранее предложили в МВД России. Омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей в сфере транспорта Никита Музырь согласен с такой инициативой. Он объясняет это популярностью электротранспорта и развитию технологи, благодаря которым подростки рано начинают осваивать правила передвижения в городе, пишет РАПСИ .