Садальский показал общее фото Табакова, Кобзона, Гафта и Ланового. Это последний совместный снимок

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Прощание с Борисом Грачевским в Доме Кино. Москва, садальский станислав
Стас Садальский вспомнил о вечере памяти режиссера Татьяны Лиозновой в 2018 году, на котором собрались артисты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Актер Станислав Садальский показал на своей странице в Instargam последнюю общую фотографию ныне покойных артистов Олега Табакова, Валентина Гафта, Василия Ланового и Иосифа Кобзона. Снимок был сделан в 2018 году на вечере памяти кинорежиссера и сценариста Татьяны Лиозновой.

«Этой фотографии три года. Всего три, а половины из изображенных на ней уже нет. Нет больше Олега Табакова, нет Иосифа Кобзона, нет Вали Гафта, нет Василия Ланового. Тогда они собрались на вечере памяти Татьяны Лиозновой», — указал Садальский в подписи к фото. Он уточнил, что это был единственный вечер памяти режиссера после ее смерти в 2011 году. Также Садальский обратил внимание, что все артисты на фото сыграли в фильмах Лиозновой, а голос Кобзона звучал за кадром в кинолентах.

Через три месяца после того, как был сделан снимок, скончался Табаков, потом от рака умер Кобзон. Гафт ушел из жизни в декабре 2020 года, Лановой умер в январе 2021 года от коронавируса. В комментариях к снимку поклонники артистов написали, что они продолжают жить в фильмах, книгах и передачах.

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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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