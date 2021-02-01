В Москве прощаются с Лановым: цветы возложили Собянин и Шойгу. Фоторепортаж

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Василий Лановой скончался 29 января Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В московском театре Вахтангова прошло прощание с народным артистом России Василием Лановым. Актер, ушедший из жизни 29 января, будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

Попрощаться с Лановым пришли многие российские звезды и политики. Среди них — мэр Москвы Сергей Собянин и министр обороны Сергей Шойгу. URA.RU собрало лучшие кадры с мероприятия.

Прощание с Василием Лановым в театре Вахтангова. Москва
Министр обороны России Сергей Шойгу возложил цветы в память об артисте
Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
Прощание с Василием Лановым в театре Вахтангова. Москва
Проститься с Лановым пришел мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
Прощание с Василием Лановым в театре Вахтангова. Москва
Экс-министр культуры РФ Владимир Мединский также посетил церемонию прощания
Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
Прощание с Василием Лановым в театре Вахтангова. Москва
Поклонники Василия Ланового пришли попрощаться с артистом
Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
Прощание с Василием Лановым в театре Вахтангова. Москва
Проводить Ланового пришла актриса Ирина Купченко
Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
Прощание с Василием Лановым в театре Вахтангова. Москва
Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
Прощание с Лановым. Москва
На церемонию пришел космонавт Сергей Крикалев
Фото: Ярослав Чингаев © URA.RU
Фото: URA.RU
Прощание с Василием Лановым в театре Вахтангова. Москва
Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

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