Василий Лановой скончался 29 января
В московском театре Вахтангова прошло прощание с народным артистом России Василием Лановым. Актер, ушедший из жизни 29 января, будет похоронен на Новодевичьем кладбище.
Попрощаться с Лановым пришли многие российские звезды и политики. Среди них — мэр Москвы Сергей Собянин и министр обороны Сергей Шойгу. URA.RU собрало лучшие кадры с мероприятия.
Министр обороны России Сергей Шойгу возложил цветы в память об артисте
Проститься с Лановым пришел мэр Москвы Сергей Собянин
Экс-министр культуры РФ Владимир Мединский также посетил церемонию прощания
Поклонники Василия Ланового пришли попрощаться с артистом
Проводить Ланового пришла актриса Ирина Купченко
На церемонию пришел космонавт Сергей Крикалев
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