РБК: какие акции сильнее всего подешевели в январе

Акции «Магнита» подешевели на 13,4% Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Из всех ценных бумаг больше всего за январь подешевели акции торговой сети «Магнит». На втором месте акции металлургической компании «Мечел», сообщает сервис «РБК Инвестиции».

«Первое место среди бумаг с наибольшим снижением котировок в январе заняли акции торговой сети „Магнит“. Второе — обыкновенные акции „Мечела“», — говорится в сообщении. Акции «Магнита» подешевели на 13,4%, «Мечела» — на 11,3%.

Третье место по снижению акций заняла «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (МРСК). За месяц цена акций компании снизилась на 9,2%.

Специалисты назвали банковский депозит и вложения в облигации федерального займа (ОФЗ) лучшими способами инвестирования. Такое мнение высказала эксперт центра финансовой грамотности научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России Надежда Грошева.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал защитить интересы граждан, покупающих ценные бумаги на фондовом рынке. Он считает, что многие россияне стали чаще хранить деньги в акциях и облигациях, но это рискованно и может привести к появлению новых проблем, пишет RT.