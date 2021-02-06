Финансовый эксперт назвал лучшие способы инвестиций

Банковский депозит является одним из самых надежных способов инвестирования. Так же, как и облигации федерального займа (ОФЗ), считает эксперт центра финансовой грамотности научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России Надежда Грошева.
«Самый простой способ — банковский депозит. Надежность ограничивается суммой 1,4 миллиона рублей — столько гарантирует система по страхованию вкладов», — отметила она в разговоре с РИА «Новости».
Государственные ОФЗ — еще один надежный способ вложить деньги, ведь государство возвращает их после периода обращения облигаций. На данный момент доходность по ним составляет 5,4% годовых за три года. При этом доход по корпоративным облигациям будет выше, но и риски здесь растут, пояснила Надежда Грошева.
Еще один финансовый эксперт — исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов предупредил, что стоит выбирать стабильные инструменты со средней доходностью, но и с минимальными рисками. Самые надежные способы вложений — в акции крупных компаний, в золотые и серебряные монеты и покупку валюты, пишет «
Однако некоторые экономисты советуют не вкладываться в валюту. Доллар и евро, по мнению руководителя отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаила Когана, в ближайшие месяцы будут слабее. Ослаблению в 2021 году подвергнутся японская иена, швейцарский франк и британский фунт.
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