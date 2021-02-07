Карина Кросс рассказала, почему разошлась с бывшим Бузовой

Карина Кросс рассказала, каким Дава был в работе и дружбе Фото: Карина Лазарьянц, «ВКонтакте»

Блогер и рэпер Дава (Давид Манукян) обидел свою бывшую возлюбленную, блогера Карину Кросс (Лазарьянц), поэтому пара распалась. Об этом Кросс рассказала в интервью youtube-каналу Fametime TV.

«Мы работали командой, Давид постоянно опаздывал, постоянно что-то не выполнял. Мы друг друга отмечали [в соцсетях], поддерживали в плане медийки, а он этого не делал. И мы пришли к тому, что такое отношение уже не дружеское, оно уже рабочее. Если это рабочее, значит, я должна получать за это деньги, а не просто писать [вайны]», — объяснила Кросс. Также блогер вспомнила, что Дава не хотел признаваться, что сценарий для его роликов писала именно она.

Раньше девушку расстраивала эта ситуация, однако сейчас она о ней забыла. Кросс уточнила, что не знает, почему Дава вновь решил заговорить о ней — ранее он также дал интервью, в котором рассказал, что впал в депрессию после разрыва дружбы с Кариной Кросс. Блогер предположила, что на это повлияли его отношения с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. Также, по ее словам, пара может снова воссоединиться.

Бузова и Манукян поженились в начале января, отпраздновав свадьбу на Мальдивах. Однако уже в конце месяца певица объявила о разрыве со своим возлюбленным. Она подчеркнула, что он делал «страшные и непонятные вещи», но реальных причин разрыва не сообщила, пишет деловое издание «ВЗГЛЯД».