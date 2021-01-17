Dava и Карина Кросс вместе начинали блогерскую карьеру Фото: Instagram karinakross

Блогер Dava (Давид Манукян) несколько месяцев находился в депрессии и не снимал видеоролики из-за разрыва со звездой TikTok Кариной Кросс. В этом он признался в шоу «Надо обсудить» на YouTube.

Манукян напомнил, что они вместе с Кросс начинали свою карьеру в интернете. Но несколько лет назад блогеры прекратили сотрудничество. «Я долго был в депрессии, когда мы перестали снимать с Кариной. 3-4 месяца у меня не было никакого контента. <…> Я потерял друга. Не хочу вдаваться в подробности, как это произошло. Это был удар на тот момент. Меня вытаскивали из этой ситуации. Многие работники от меня ушли», — вспомнил Dava.

Блогер не стал раскрывать, почему прекратил общаться с Кариной, но намекнул, что разрыв дружеских отношений мог произойти из-за его сложного характера. «Она [Кросс] хороший человек, она хороший друг. Просто я не умею нормально дружить», — признался блогер.

Ранее Карина Кросс показала подписчикам, какой была при своем максимальном и минимальном весе. А Dava победил в номинации «Рэпер года» в ироничной премии «Стыд года».