Михаил Воеводин ушел из корпорации «ВСМПО-Ависма» в мае прошлого года Фото: Жабриков Владимир © URA.RU

Бывший глава корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин стал единоличным акционером группы VS Energy, которая контролирует энергетический, гостиничный, металлургический и финансовый бизнес на Украине. Об этом сообщил депутат Верховной рады, глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус. Его слова подтвердил источник URA.RU, знакомый с ситуацией.

«По моей информации, в группе VS Energy изменилась структура акционеров: Михаил Воеводин выкупил доли у Евгения Гинера (президент ФК „ЦСКА“) и Александра Бабакова (бывший вице-спикер Госдумы РФ, сенатор). Профинансировал эту сделку, выдав Воеводину кредит, один из самых богатых украинских олигархов», — уточнил Герус.

Источник URA.RU, близкий к «ВСМПО-Ависма», подтвердил, что речь в сообщении украинского депутата идет именно об экс-главе свердловского предприятия. «В Верхней Салде сейчас обсуждают новый бизнес бывшего гендиректора, это так», — поделился инсайдер.

«ВСМПО-Ависма» является градообразующим предприятием Верхней Салды, крупнейшим налогоплательщиком Свердловской области и ключевым поставщиком титана для авиакомпаний со всего мира. Весной 2020 года Воеводин неожиданно подал в отставку, позже МВД России возбудило уголовное дело по факту хищения активов «ВСМПО-Ависма». Фигуранты расследования не раскрывались, но, по данным Ростеха, одним из подозреваемых является Воеводин. По данным источников URA.RU, бывший гендиректор корпорации мог быть замешан в завышении закупочных цен на четыре миллиарда рублей. В январе Воеводин лишился своей части акций титановой компании — порядка 6,53% доли предприятия были переданы основному акционеру Михаилу Шелкову.