Захарова объяснила высылку европейских дипломатов после митингов

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Медиа-форум
МИД считает, что сотрудники дипмиссий повели себя неприемлемо, когда пошли на незаконные митинги Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министерству иностранных дел России пришлось выслать из страны несколько европейских дипломатов из-за их участия в незаконных митингах. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

России пришлось отправить на родину дипломатов из Польши, Германии и Швеции. 5 февраля их объявили персонами нон-грата из-за участия в несанкционированных митингах. «К сожалению, были вынуждены принять меры, которые нас просто вынудили принять, — это высылка дипломатов из трех стран Евросоюза, которые участвовали в мероприятиях, которые не были санкционированы», — приводит слова Захаровой «Царьград».

Пока дипломаты остаются в России, но им придется покинуть страну в кратчайшие сроки. В МИД уверены, сотрудники дипмиссии показали неприемлемое для своего статуса поведение. Полиция заранее предупреждала о незаконности этих митингов.

Речь идет о незаконных протестах в поддержку блогера Алексея Навального, которые прошли 23 и 31 января, а также 2 февраля. На улицы вышли тысячи человек по всей России. Экономисты уже подсчитали, что из-за несанкционированных акций бюджет России потеряет много денег.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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