Ройзман раскрыл планы на выборы в Госдуму после ссоры с Явлинским

Евгений Ройзман будет искать другие варианты для выдвижения в Госдуму Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Бывший депутат Госдумы, экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман будет искать другие варианты выдвигаться в думу нового созыва, поскольку не будет сотрудничать с партией «Яблоко». Причиной стала программная статья ее главы Григория Явлинского о блогере Алексее Навальном, заявил он журналистам.

Ранее Явлинский написал разгромную статью о Навальном, в которой заявил, что его приход к власти может спровоцировать глобальные проблемы. «Я увидел это заявление и принял решение, что считаю для себя невозможным, даже гипотетически, выдвижение от партии „Яблоко“. У меня большие планы, то есть это не последний вариант [для выдвижения в Госдуму]», — объяснил Ройзман в разговоре с РБК.

Дозвониться до экс-главы Екатеринбурга URA.RU не удалось — он не ответил на звонок. Агентство направило ему запрос, ответ на момент публикации не получен.

До этого Ройзман заявлял, что рассматривает множество вариантов для участия в думских выборах, в том числе и сотрудничество с «Яблоком». В начале января он признавался, что пока не принял окончательного решения об участии в выборах, но готовит все необходимые документы. С 2003 по 2007 год он уже был депутатом Госдумы от одномандатного Орджоникидзевского округа Свердловской области — тогда он набрал около 40% голосов избирателей. Через шесть лет после этого он стал главой Екатеринбурга, но в 2018 году ушел с поста по собственному желанию.