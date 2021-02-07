Явлинский написал разгромную статью о Навальном

Григорий Явлинский считает, что Алексею Навальному нельзя давать власть Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Политические взгляды блогера Алексея Навального не имеют ничего общего с демократией, поэтому его приход к власти может спровоцировать глобальные проблемы. Об этом в своей программной статье «Без популизма и путинизма» написал глава партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

«Расследования Навального, к сожалению, не имели и не могут иметь практических результатов для общества. Все разоблаченные остаются на своих местах и при своих деньгах. Политическое направление Навального — это популизм и национализм. Демократическая Россия, уважение к человеку, свобода, жизнь без страха и без репрессий несовместимы с политикой Навального», — говорится в статье, опубликованной на сайте политика.

Глава «Яблока» заключил, что Навального и его команду ФБК (признан иностранным агентом) «не волнуют судьбы граждан, которые по их призыву вышли на несанкционированные акции и оказались за решеткой», что, по его словам, может привести к нацизму или войне. Также Явлинский пожаловался, что блогер отвергает любые предложения о создании коалиции.

Летом 2020 года во время перелета из Томска в Москву Навальному стало плохо, он впал в кому и был переправлен в немецкую клинику Charite. Европейские медики заявили, что в организме Навального нашли следы веществ из группы «Новичок». 17 января он вернулся в Россию, а позже за многократные нарушения испытательного срока по делу «Ив Роше» получил 3,5 года колонии. После задержания блогера в городах России прошли несанкционированные акции.