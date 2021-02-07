Ройзман раскрыл план по своему выдвижению в Госдуму

Евгений Ройзман, вероятнее всего, пойдет в Госдуму по подписям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Бывший мэр Екатеринбурга и экс-депутат Госдумы Евгений Ройзман рассказал, что планирует идти на парламентские выборы-2021 как самовыдвиженец и будет собирать подписи избирателей. Об этом он заявил в разговоре с URA.RU.

«Окно возможностей сузилось, идет разговор с партиями, но приоритет — выдвижение по подписям. Любая партия делает ставки на лидеров. Разговоров достаточно, независимых партий не так много, я разговариваю с ними, смотрю позиции. Но, скорее всего, теперь пойду по подписям», — поделился Ройзман.

Политик не уточнил, с какими конкретно партиями идет диалог. Он подчеркнул, что раньше «Яблоко» было приоритетным вариантом. Однако Ройзман решительно отказался от него из-за конфликта интересов с ее главой Григорием Явлинским.

Политолог Константин Калачев рассказал URA.RU, что спектр партий для выдвижения Ройзмана широк: от «Партии роста» до партии «Родина». «На самом деле он был бы приобретением для любой партии. Какие партии он имеет в виду — это его дело. Я думаю, что теперь запрета на него нет», — заключил Калачев.

Причиной разногласий Ройзмана и Явлинского стала программная статья главы «Яблока», где тот раскритиковал блогера Алексея Навального. Он заявил, что приход блогера к власти может понести за собой большие проблемы. До этого Ройзман заявлял, что рассматривает множество вариантов для участия в думских выборах, в том числе и сотрудничество с «Яблоком». В начале января он признавался, что пока не принял окончательного решения об участии в выборах, но готовит все необходимые документы.

Выборы в Госдуму пройдут в сентябре 2021 года. Голосование определит 450 депутатов на следующие пять лет.