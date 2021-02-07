Жириновский хочет дать создателям «Спутник V» Нобелевскую премию

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32 съезд партии ЛДПР. Москва, жириновский владимир, лдпр, ввж
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил выдвинуть создателей вакцины «Спутник V» на Нобелевскую премию Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Создателей вакцины «Спутник V» следует наградить Государственной премией РФ и номинировать на Нобелевскую премию. С этой инициативой выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Создание вакцины Спутник V — эпохальное событие. Предлагаю наградить создателей вакцины Государственной премией 12 июня в Кремле. Также номинировать на Нобелевскую премию в области медицины», — написал он в Twitter. Ранее Жириновский рассказал, как он спас отечественную вирусологию.

Первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в августе 2020 года. Научный журнал The Lancet опубликовал доказательства эффективности российской вакцины, пишет RT. По этим данным, ВОЗ признала вакцину эффективной.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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