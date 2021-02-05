Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал создание вакцины от коронавируса эпохальным событием. При этом политик рассказал о своем личном вкладе в развитие вирусологии, без которого российские ученые не смогли разработать препарат от COVID.
«Это эпохальное событие […] А вы знаете о моей роли? Ведь когда началось отключение электричества за неуплату по долгам, директора Института вирусологии предупредили: заплатите деньги, иначе завтра отключаем электричество. А у них в холодильниках лежат штаммы всех вирусов. Я спас. Им не отключили свет. Все образцы вирусов спасены. Мой вклад. Сейчас бы у нас не было вакцины и умерло бы еще больше людей», — заявил Жириновский в эфире радиостанции «КП».
Он подчеркнул, что это было лет десять-пятнадцать назад. Но до сих пор ни один журналист и чиновник не заметили этого. «Я спас вирусологию нашей страны. Тишина полная», — подытожил политик.
Первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в августе 2020 года. Научный журнал The Lancet опубликовал доказательства эффективности российской вакцины, пишет агентство Nation News. По этим данным, ВОЗ признала вакцину эффективной, пишет RT. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что «Спутник V» будет применяться в странах Евросоюза, если Россия обнародует все документы, связанные с препаратом.
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