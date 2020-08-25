Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от COVID в новом виде

В России зарегистрирована вакцина от коронавируса, выпускаемая в форме порошка для приготовления раствора. Информация об этом появилась на сайте Минздрава РФ.
«Минздрав России выдал регистрационное удостоверение на вакцину „Гам-КОВИД-Вак-Лио“, разработанную НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи и выпускаемую в форме лиофилизата для приготовления раствора для внутримышечного введения», — говорится в сообщении. Регистрация проведена после клинических исследований, в ходе которых препарат показал эффективность и безопасность у добровольцев.
Ранее в министерстве заявили, что вакцина «Спутник V» пройдет новые, пострегистрационные исследования. Президент РФ Владимир Путин объявил, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19, в августе. По словам российского лидера, вакцина прошла все испытания. Ее безопасность и эффективность доказаны, добавил Путин. Она не вызывает серьезных осложнений у добровольцев, испытывавших вакцину. Эксперты добавляли, что у тех, кому вводили вакцину, выработался высокий уровень антител.
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