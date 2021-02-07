В Конгрессе США оценили влияние санкций на курс доллара

Санкции США против России и других стран негативно влияют на американскую экономику и курс доллара, считают эксперты Конгресса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Американские санкции против России и других стран подрывают позиции доллара, как основной резервной валюты мира. Об этом говорится в обзоре исследовательской службы Конгресса США.

«Если Америке что-то не нравится в политике других государств, в ход сразу же идут экономические ограничения, сейчас их действует порядка 8 тыс. Диктовать свои условия США позволяет превосходство доллара <…> такая „воспитательная“ резвость вызывает эффект бумеранга и бьет по самой американской валюте», — пишет газета «Известия». Экономисты предупредили, что санкции ограничивают бизнес американских компаний. А кроме того, пострадавшие страны вводят ответные меры (Россия, к примеру, запретила импорт сельхозпродукции) и переходят на расчеты в альтернативных валютах. Все это в итоге негативно скажется на американской экономике и подорвет роль доллара в мире, констатируют авторы обзора.

За 40 лет доля доллара в мировых транзакциях снизилась с 70% до 50%, виной этому, прежде всего, экспансия евро, приводит примеры издание. Страны ЕС торгуют с Ираном в обход США при помощи международной финансовой системы INSTEX. В прошлом году доля доллара в торговле между Россией и Китаем составила менее 50% (для сравнения, в 2015 году она составляла 90%). Этот же показатель в торговле России со странами БРИКС составил 49% в 2019 году.