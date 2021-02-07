Госдума: в ЦЗН зарплата должна зависеть от числа трудоустроенных

Качество трудоустройства россиян отразится на зарплатах сотрудников центра занятости Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники государственных центров занятости населения (ЦЗН) должны более чувствительно относиться к новым требованиям рынка труда. Депутаты Госдумы РФ предлагают привязать зарплаты работников к количеству трудоустроенных через них людей.

«Надо растормошить государственные центры занятости — сейчас они лишь фиксируют заявки работодателей и работников. Но работа закипит, если зарплата сотрудников таких центров будет зависеть от того, сколько людей через него трудоустроилось», — заявил «Парламентской газете» глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Первый замглавы социального комитета палаты регионов Валерий Рязанский рассказал газете, что в стране нужны «проактивные формы государственного содействия» программам переквалификации. «Сложно ожидать, что большинство компаний возьмет на себя расходы по оплате курсов. Здесь государству стоит действовать на опережении, предоставляя такие возможности людям», — отметил сенатор. Он добавил, что человек будет чувствовать себя спокойнее, если у него на руках будет несколько сертификатов о профквалификации.

Ранее в Минэкономразвития заявили, что готовятся в ближайшее время представить пакет дополнительных мер по снижении уровня безработицы в России. Президент страны Владимир Путин заявлял, что в РФ ситуация с безработицей заметно лучше, чем в Евросоюзе и США, пишет Nation News.