07 февраля 2021

В Гидрометцентре предупредили об опасной погодной аномалии

© Служба новостей «URA.RU»
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Замороженная стройка стадиона на территории школы №5. Курган, холод, погода, климат, мороз, похолодание
Пик морозов придется на вторник-среду, заявил наунчый руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Температурные отклонения до отметки минус семь градусов и ниже считаются опасным явлением. Научный руководитель Гидрометеоцентра Роман Вильфанд предупредил, что аномальные морозы зафиксированы в большинстве регионов страны, однако к выходным морозы закончатся.

«<…> в течение пяти дней (с 7 февраля до 11 февраля) мы прогнозируем что, как минимум, аномалия будет ниже минус семи. А это опасное явление погоды… Такое шторм-предупреждение было выпущено», — цитирует синоптика РИА «Новости». По его словам максимальное похолодание придется на вторник-среду. К примеру, ночные температуры в Московской области понизятся до минус 30 градусов, а в Костромской и Владимирской областях — до минус 32. Нетипичные морозы наблюдаются на северо-западе страны, в центральной России (вплоть до Черноземья), на Урале и в Западной Сибири.

В выходные потеплеет до минус10 градусов. «На выходных отклонения будут отрицательными, но очень сильный мороз смягчится», — цитирует агентство Вильфанда. Метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова рассказала в беседе с URA.RU, что аномальные похолодания часто следуют за потеплением. «Чем более высокая температура, тем более сильный заток полярного арктического воздуха потом», — сказала она.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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