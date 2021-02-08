В Кремле рассказали, когда россияне откажутся от масок

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Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий, масочный режим
Россияне смогут снять маски к концу лета Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Люди смогут отказаться от масок уже к концу лета. Таким мнением поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я думаю, что к середине лета. То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом», — сообщил Песков ТАСС. Именно к этому времени, считает пресс-секретарь, доля жителей планеты с иммунитетом к коронавирусу достигнет 60%. Этого числа по подсчетам иммунологов достаточно.

Ранее в центре Гамалеи также высказывались о снятии ограничений. Специалисты центра также предполагают, что это произойдет к середине 2021 года. Однако математики называют другие цифры, пишет «Дни.ру». В Москве заболеваемость по коронавируса достигнет практически нулевого уровня уже в начале мая, сообщает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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