В Кремле рассказали, когда россияне откажутся от масок

Россияне смогут снять маски к концу лета Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Люди смогут отказаться от масок уже к концу лета. Таким мнением поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я думаю, что к середине лета. То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом», — сообщил Песков ТАСС. Именно к этому времени, считает пресс-секретарь, доля жителей планеты с иммунитетом к коронавирусу достигнет 60%. Этого числа по подсчетам иммунологов достаточно.

Ранее в центре Гамалеи также высказывались о снятии ограничений. Специалисты центра также предполагают, что это произойдет к середине 2021 года. Однако математики называют другие цифры, пишет «Дни.ру». В Москве заболеваемость по коронавируса достигнет практически нулевого уровня уже в начале мая, сообщает телеканал 360.