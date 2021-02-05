Центр Гамалеи: когда РФ выполнит условия для снятия ограничений

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Пятьдесят восьмой день вынужденных выходных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции CoVID-19. Екатеринбург, парк маяковского, люди на улице, цпкио имени маяковского
К лету планируется привить от коронавируса 60% населения России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

К середине 2021 года в России планируют вакцинировать от коронавируса 60% населения страны. Об этом заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. При этом ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко говорил, что для снятия всех ограничений нужно, чтобы у половины населения выработался иммунитет.

«Думаю, что к середине года мы должны достигнуть необходимого уровня в 60% защищенных», — приводит слова Гинбурга ТАСС. Директор Центра Гамалеи подчеркнул, что сделал такой вывод исходя из существующего уровня производства вакцины от коронавируса «Спутник V».

В июле 2020 года министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что снятие всех ограничений из-за коронавируса возможно, если хотя бы у половины населения будет популяционный иммунитет. Тогда глава ведомства предположил, что карантинные меры можно будет полностью снять в феврале 2021 года, если бы динамика заболеваемости осталась на низком уровне.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн предположил, что высокие темпы вакцинации от коронавируса могут вернуть Россию к жизни без эпидограничений уже до конца года. Тем временем канцлер ФРГ Ангела Меркель высоко оценила российскую вакцину «Спутник V», пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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