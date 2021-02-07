07 февраля 2021
06 февраля 2021

Защита отца Сергия раскрыла стратегию по его освобождению из СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Отец Сергий (Романов). Среднеуральский женский монастырь (наместник)
Адвокаты указывают на нарушения его права на защиту Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Московский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу на арест духовника Среднеуральского женского монастыря отца Сергия (Романова). Информация о заседании опубликована на сайте мосгорсуда — оно состоится 8 февраля, в 11.45. Адвокаты экс-схиигумена настаивают на его освобождении, заявляя о нарушениях во время допроса после задержания.

По словам адвоката Светланы Герасимовой, Романов был задержан около часу ночи 29 декабря, но лишь в два часа она смогла прибыть в следственный комитет, так как сотрудники СК, находившиеся в монастыре в ночь штурма, не говорили, куда отвезли старца. Допрос в здании СК проходил уже с участием адвоката, но Герасимова отмечает, что ей и отцу Сергию не дали пообщаться наедине, что является нарушением права на защиту, предусмотренной законом.

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Наконец, сам допрос посреди ночи также является нарушением законодательства. «Допрос в качестве подозреваемого осуществлялся в нарушение ст. 164 УПК РФ в ночное время, что подтверждается протоколами задержания и допросов в качестве подозреваемого и обвиняемого», — говорится в апелляционной жалобе адвоката Герасимовой.

Защитник также отмечает, что преступления по статье 330 и части 3 статьи 148 (самоуправство и воспрепятствование богослужению) не предусматривают лишения свободы (а значит, и ареста во время следствия) и связаны с имущественным конфликтом с епархией по поводу монастыря, построенного отцом Сергием за счет пожертвований его духовных чад. А проповедь, которую ему вменяет как склонение к самоубийству, находится в свободном доступе и «уничтожить эту запись Романов Н.В. фактически не сможет».

Экс-схиигумена Среднеуральского женского монастыря Сергия (Николая Романова) задержали в конце декабря 2020. Его подозревают в склонении несовершеннолетних к суициду и других преступлениях. Старец арестован на два месяца и находится в СИЗО «Матросская тишина».

Адвокат заявляет, что отцу Сергию не дали пообщаться с защитником конфиденциально
Скриншот: апелляционная жалоба адвоката Герасимовой
Допрос проводился в ночное время, что запрещено законодательством
Скриншот: апелляционная жалоба адвоката Герасимовой

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