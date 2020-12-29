Басманный суд Москвы избрал меру пресечения экс-схимонаху Сергию. Он будет заключен под стражу сроком на 2 месяца, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Мера пресечения 2 месяца заключения под стражу, до 29 февраля 2021 года», — объявила судья. Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство следователя.
Создателя Среднеуральского женского монастыря Сергия (Николая Романова) задержали в его келье минувшей ночью. 29 декабря отца Сергия конвоировали в Москву из Екатеринбурга. Ему предъявлено обвинение в склонении несовершеннолетнего к суициду. Уголовное дело возбуждено по части третьей 110.1 УК РФ. Отлученный от церкви схимонах Сергий отказался признавать свою вину. Екатеринбургский адвокат Сергей Колосовский рассказал, что экс-схимонаху Сергию грозит от четырех до десяти лет лишения свободы. Сторонники старца, собравшиеся в монастыре, не пустили представителя РПЦ.
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