Жители Красновишерска собрались идти к мэру из-за коммунальных счетов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жителей Красновишерска (Пермский край), которым выдали электрообогреватели из-за коммунальной аварии, пришли огромные счета на оплату коммуналки. Об этом сообщается в группе «Подслушано Красновишерск».

«[Счет] за электроэнергию 3000 рублей, вместо 800 рублей. Наша администрация везде развешивала объявления, что за электроэнергию будет начислено по среднему. И каким образом мне сейчас оплачивать эти долги? Уважаемый Е.В. Верещагин, я приду к вам и попрошу у вас 2200 рублей, [чтобы] оплатить свет», — указал автор, пожелавший остаться неназванным.

Горожане решили идти к мэру города Евгению Верещагину, чтобы разобраться в ситуации. Пермячка Ирэнка Язева предложила «сходить к мэру всем», кто получил счета за коммуналку. С ней согласилась жительница города Ксения Мещурова. «Давайте договоримся во сколько все мы к нему подойдем», — написала женщина. Получить оперативный комментарий главы города корреспонденту URA.RU не удалось, в приемной попросили направить официальный запрос.

Представитель администрации указал в комментариях к записи, что сейчас министерство ЖКХ края «ведет переговоры с ПАО «Пермэнергосбыт» из-за счетов за электричество. Мэрия также попросила жителей «предоставить копии платежек за потребленную электроэнергию» для решения данного вопроса. Перебои с подачей тепла в дома Красновишерска начались в середине января из-за сбоев в работе котельных. После этого следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности.