Пермскому краю нашли нового прокурора

Государственный советник юстиции 2 класса Павел Бухтояров может стать прокурором Пермского края Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Прокурор Кемеровской области Павел Бухтояров стал основным претендентом на должность прокурора Пермского края. Президент РФ Владимир Путин направил в Совет Федерации соответствующее представление.

«Будут рассмотрены кандидатуры Павла Бухтоярова — на должность прокурора Пермского края», — сообщает пресс-служба верхней палаты парламента России. 9 февраля на совместном заседании комитетов СФ РФ будут проходить консультации по представленным президентом России кандидатурам на должность прокурора.

После консультаций с Советом Федерации Путин сможет назначить Бухтоярова прокурором Пермского края. Сейчас исполняет обязанности главы надзорного ведомства края — заместитель регионального прокурора Виталий Ильенков. Предыдущего прокурора Андрея Юмшанова Путин отправил в сентябре в отставку.

Бухтояров родился в 1963 году в Красноярске. В органах прокуратуры работает с 1992 года. С 2007 года был прокурором Республики Тыва, а в 2012 стал прокурором Кемеровской области. Является государственным советником юстиции 2 класса (генерал-лейтенант).