07 февраля 2021
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05 февраля 2021

В Тюмени продают места в очереди на вакцинацию от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Неизвестные разместили на объявлении номер телефона департамента здравоохранения Тюменской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тюмени предлагают купить место в очереди на вакцинацию от коронавируса. Соответствующее объявления на улицах города заметили жители.

«Продам место в очереди на прививку Спутник 5», — фото объявления с таким текстом появилось в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Контактным номером является телефон приемной департамента здравоохранения Тюменской области. Также в объявлении подчеркивается, что «продавец не несет ответственности за качество вакцины и преждевременную смерть в период ожидания».

По тексту, предварительная запись на прививку ведется на январь 2030 года. В комментариях пользователи назвали объявление провокацией.

В региональном депздраве URA.RU пояснили, что не имеют отношения к подобной рекламе. «Департамент не осуществляет коммерческую деятельность», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Вакцинация жителей Тюменской области от коронавируса стартовала в январе. Записаться на прививку можно по номеру 122, либо через портал госуслуг. Вакцинация является добровольной и бесплатной. При этом ранее URA.RU писало, что у тюменцев не всегда получается попасть на процедуру даже по записи — пациентам могут отказать.

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© Служба новостей «URA.RU»
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