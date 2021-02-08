Российские промоутеры хотят повторить бой Майка Тайсона, в котором он два раза кусал соперника за уши Фото: Анна Майорова © URA.RU

Организацией боксерского боя между американцами Майком Тайсоном и Эвандером Холифилдом хотот заняться российские промоутеры. Об этом заявил владелец AMC Fight Nights Амир Мурадов.

«Бой Тайсон — Холифилд было бы интересно посмотреть. Мы звонили, разговаривали, был детальный и предметный разговор. Мы готовы для этого боя предоставить площадку, у нас были свои интересы» — сообщил Мурадов ТАСС. Он также уточнил, что такой бой будет стоит не менее 30 миллионов долларов.

Тайсон уже проводил два боя с Холифилдом с 1996 год по 1997, однако оба проиграл. Второй бой закончился дисквалификацией Тайсона после двух укусов соперника за уши.

Ранее Холифилд вызвал на бой Тайсона, сообщает RT. Он уверен, что их встреча стала бы событием мирового масштаба. Однако такое предложение было высказано уже несколько раз, и от каждого Тайсон отказался, уточняет телеканал 360.