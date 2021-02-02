02 февраля 2021

Нового мэра Екатеринбурга выберут из трех человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, администрация екатеринбурга, екатеринбургская городская дума, мэрия екатеринбурга
Названы трое претендентов на пост мэра Екатеринбурга Фото: Анна Майорова © URA.RU
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В финал конкурса на место нового мэра Екатеринбурга вышли три человека — врио главы города Алексей Орлов, депутат свердловского Заксобрания от ЛДПР Михаил Зубарев и глава Ленинского района Дмитрий Ноженко. Именно их конкурсная комиссия из шести человек представила на рассмотрение гордумы.

Окончательное решение о том, кто станет новым главой уральской столицы, депутаты примут 9 февраля. Решение комиссии содержит уточнение: Зубарев, Ноженко и Орлов соответствуют требованиям, выдвигаемым к потенциальному мэру, но депутатам рекомендуется проголосовать именно за Орлова, который исполняет обязанности градоначальника с 22 декабря 2020 года.

Всего на пост градоначальника претендовали 42 человека (из первоначального списка в 44 человека выбыли Виктор Ворожейкин и арестованный Сергей Тиунов). С 1 по 3 февраля конкурсная комиссия под председательством замгубернатора Валерия Чайникова проводила собеседования с претендентами.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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