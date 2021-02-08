«Яблоко» планирует выдвинуть сторонников Навального в Госдуму

Партия уже ведет разговоры с одной из сторонниц блогера Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Партия «Яблоко» хочет выдвинуть юриста ФБК (признан иноагентом) Любовь Соболь в Госдуму. Об этом заявил председатель партии Николай Рыбаков.

«Яблоко» ведет переговоры с Любовью Соболь об участии в думских выборах», — сообщил он в эфире «Эхо Москвы». Он также заявил, что поддержка и симпатии к взглядам блогера Алексея Навального не будут препятствием для выдвижения. Также Рыбаков опроверг предложение Евгению Ройзману выдвигаться от партии. »«Яблоко» не вело переговоры с Ройзманом о его участии в думских выборах», — прокомментировал он.

Ранее глава партии «Яблоко» Григорий Явлинский написал программную статью «Без популязма и путинизма», где резко высказался о политических взглядах Навального. Явлинский считает избранные блогером методы неверными, пишет « Царьград ». Политик считает, что они ориентированы на «разжигание примитивной социальной розни», сообщает деловая газета «Взгляд».

Также Явлинский обвинил Навального и его сторонников в том, что их «не волнуют судьбы граждан, которые по их призыву вышли на несанкционированные акции и оказались за решеткой», что, по его словам, может привести к нацизму или войне. Также Явлинский пожаловался, что блогер отвергает любые предложения о создании коалиции. Одним из первых на публикацию откликнулся соратник Навального, руководитель сети его региональных штабов Леонид Волков, обозвав политика «трусливой гнидой», дополняет «Национальная служба новостей».