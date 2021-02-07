Жительнице Кургана грозит 5 лет колонии за нападение на полицейского Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Кургана Ольга (имя изменено), которую обвиняют в нападении на полицейского, написала обращение к президенту РФ Владимиру Путину. Подсудимая попросила главу государства помочь, так как считает ситуацию с судебным разбирательством безвыходной.

«Обращение к вам вызвано внутренним убеждением моим и членов моей семьи, основанным на анализе происходящих событий, которые должны рассматриваться полно и объективно, а по факту — с отсутствием принципа состязательности сторон. Я считаю свою ситуацию безвыходной», — написала президенту жительница города.

Она пояснила, что конфликт возник в ноябре 2019 года. Во дворе дома она ехала на машине по дороге, которая имеет двойное назначение. По информации администрации Кургана это означает, что дорога предназначена и для движения пешеходов, и для автомобилей. На встречу ей выбежал мужчина в комуфлированной куртке, который начал стучать в окно. После женщина вышла из машины, но он догнал ее, повалил на землю и заломил руку.

«Мне на помощь прибежали люди, освободили меня от этого мужчины. Лишь в ходе проведения проверки сотрудниками ГИБДД я узнала, что этот мужчина являлся сотрудником полиции — экспертом. Ну разве люди побежали бы на помощь женщине, если бы им было очевидным, что ее задерживает сотрудник полиции», — говорится в обращении.

Сейчас женщине грозит до 5 лет лишения свободы. Ее обвиняют в нападении на сотрудника полиции.

В УМВД России по Курганской области прокомментировали: «Сотрудник экспертно-криминалистического центра, пресекая административное правонарушение, представил служебное удостоверение, что подтверждают очевидцы происшествия. Кроме того, в соответствии с законом сотрудник полиции обязан пресекать правонарушения [езда по тротуару] и имеет право применять физическую силу для преодоления противодействия законным требованиям», — ответили в полиции.

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