В пресс-службе аэропорта сообщили, что будут проводить внутреннее расследование и сделают необходимые выводы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сотрудник аэропорта Кольцово (Екатеринбург) при разгрузке прибывшего самолета швырял багаж на заснеженный асфальт. Кадрами инцидента поделилась модель из Челябинска Наталья Теребкова в своем Instagram-аккаунте.

«Что по вежливости?» — подписала свое stories девушка. На кадрах видео заметно, что из прилетевшего в Екатеринбург самолета выгружают багаж. После того, как сумки спускаются при помощи транспортировочной ленты, сотрудник бросает вещи на заснеженный асфальт. Обычно данный сотрудник складывает вещи в специализированную машину.

В пресс-службе аэропорта Екатеринбурга URA.RU подтвердили факт нарушения правил. «В данной ситуации оператор должен был дождаться багажной тележки и переместить чемоданы с транспортировочной ленты в транспорт. Однако он нарушил процедуру выгрузки багажа. Мы проведем внутреннее расследование и сделаем необходимые выводы», — уточнили там.

Ранее федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом разрешил возобновить международные перелеты с 8 февраля через аэропорты Екатеринбурга и Перми. В числе разрешенных — 19 стран.