07 февраля 2021

В Кольцово багаж пассажиров швыряют на снег. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Зал ожидания аэропорта «Кольцово». Екатеринбург, багаж, погрузка, телетрап, аэрофлот, авиалайнер, авиакомпания, взлетное поле, боинг 737-800, vq-bhw, федор плевако, пассажирский рукав
В пресс-службе аэропорта сообщили, что будут проводить внутреннее расследование и сделают необходимые выводы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сотрудник аэропорта Кольцово (Екатеринбург) при разгрузке прибывшего самолета швырял багаж на заснеженный асфальт. Кадрами инцидента поделилась модель из Челябинска Наталья Теребкова в своем Instagram-аккаунте.

«Что по вежливости?» — подписала свое stories девушка. На кадрах видео заметно, что из прилетевшего в Екатеринбург самолета выгружают багаж. После того, как сумки спускаются при помощи транспортировочной ленты, сотрудник бросает вещи на заснеженный асфальт. Обычно данный сотрудник складывает вещи в специализированную машину.

В пресс-службе аэропорта Екатеринбурга URA.RU подтвердили факт нарушения правил. «В данной ситуации оператор должен был дождаться багажной тележки и переместить чемоданы с транспортировочной ленты в транспорт. Однако он нарушил процедуру выгрузки багажа. Мы проведем внутреннее расследование и сделаем необходимые выводы», — уточнили там.

Ранее федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом разрешил возобновить международные перелеты с 8 февраля через аэропорты Екатеринбурга и Перми. В числе разрешенных — 19 стран.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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