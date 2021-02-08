Политологи назвали опасность недопуска Юлии Навальной в Госдуму

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Митинг против закона о реновации Москвы. Москва, навальная юлия
Илья Гращенков считает, что недопуск Навальной до выборов поднимет ее рейтинги в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Дело Алексея Навального

Если жена блогера Алексея Навального — Юлия не будет допущена до выборов в Госдуму РФ, в России может увеличиться число протестов. Таким мнение поделились с URA.RU опрошенные политологи. Как они отмечают, власти РФ достаточно конкурентоспособны, чтобы допустить до выборов представителей оппозиции.

«Недопуск Юлии Навальной до выборов в Госдуму увеличит число протестов в России», — рассказал политолог Константин Калачев. По его словам, оппозиция будет использовать такое решение власти в своих интересах. Политолог считает, что эта инициатива не будет принята. «Было бы лучше, если бы Власти РФ допустили до выборов Навальную», — подчеркнул он.

Гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков в разговоре с URA.RU подчеркнул, что недопуск Навальной до выборов поднимет ее рейтинги. «Я считаю, что если власть чувствует себя уверенно, нет проблем допустить Навальную на выборы в Госдуму РФ», — подчеркнул Гращенков. Он уверен, что власть РФ достаточно конкурентоспособна.

Ранее сообщалось, что Госдума и Совет Федерации будет рассматривать предложение не допускать до выборов физлиц-иноагентов и их близких родственников. Авторы инициативы считают, что в РФ увеличилась активность прозападных общественных деятелей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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