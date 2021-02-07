В Свердловскую область идут аномальные морозы

С 9 февраля среднесуточная температура воздуха будет на 7 градусов ниже климатической нормы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителей Свердловской области предупредили об аномально-холодной погоде, которая будет в регионе с 9 по 13 февраля. Рекомендации о соблюдении необходимых мер предосторожности были разосланы областным управлением МЧС с помощью SMS-сообщений.

«По информации синоптиков, в ближайшие дни местами Свердловской области ожидается аномально-холодная погода. 9—13 февраля среднесуточная температура воздуха будет на 7 градусов ниже климатической нормы. Температура воздуха может опускаться до -34. Сотрудники МЧС России напоминают о рисках, связанных с низкими температурами», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Спасатели попросили жителей Среднего Урала позаботиться о пожарной безопасности своего дома. «Все виды отопления должны находиться под пристальным вниманием домовладельцев. Использование электроприборов должно соответствовать инструкции», — посоветовали в региональном управлении МЧС.

В ведомстве также напомнили, что в холода осложняется обстановка на дорогах. «Владельцам личного автотранспорта рекомендуется воздержаться от поездок без острой необходимости. Отправляясь в дальнюю дорогу необходимо помнить, что на внешних трассах, как правило, всегда холоднее, поэтому надо тщательнее заботиться о своей безопасности», — предложили спасатели.

Ранее URA.RU сообщало, что 6 февраля в Свердловскую область придут сильный снег, метели и порывы ветра. Из-за резкого похолодания улицы Екатеринбурга превратились в каток.