Когда пандемия коронавируса пойдет на спад, люди начнут чаще обращаться к кардиологам из-за сердечно-сосудистых проблем. В разговоре с URA.RU директор Уральского Института Кардиологии, главный кардиолог УрФО и Свердловской области, доктор медицинских наук, профессор, почетный кардиолог России Ян Габинский отметил, что последствия коронавируса могут привести к развитию сердечной недостаточности, инфарктам или инсультам.
«То, что значительно увеличится количество обращений по сердечно-сосудистым проблемам, это совершенно точно. И то, что коронавирус может приводить к развитию инфарктов, инсультов, нарушению сердечного ритма, миокардитов и сердечной недостаточности, это уже на сегодняшнем этапе понятно», — объяснил Габинский. По словам кардиолога, в этом случае могут помочь специальные профилактические реабилитационные программы.
Российский кардиолог, работающий в США (Уинстон-Сейлем, Северная Каролина) Александр Иванов в беседе с URA.RU заявил, что уже сейчас люди стали чаще жаловаться на проблемы со здоровьем. «Чаще всего, это слабость, потому что люди не могут выполнять такой же объем работы, который они выполняли до этого. И, учитывая то, что поражение сердца является одним из возможных факторов, мы действительно видим увеличение количества обращений», — сказал он.
Ранее главный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов заявил, что наличие сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с COVID-19 значительно увеличивает риск летального исхода, пишет RT. Академик РАН Евгений Шляхто отметил, что риск смерти от COVID-19 почти в девять раз повышает наличие у пациента ожирения, пишет VSE42.ru.
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