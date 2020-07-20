Евгений Куйвашев отчитается за 2019 год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутатам свердловского заксобрания не дали возможности подготовиться к отчету губернатора Евгения Куйвашева, с которым он выступит перед свердловским парламентом на заседании 21 июля. Как сообщил URA.RU целый ряд народных избранников, документ на 200 с лишним страницах поступил в ЗС уже во второй половине дня 20 июля.

Таким образом, парламентарии лишились возможности внимательно изучить материал, запросить дополнительную информацию у профильных подразделений свердловского правительства и при необходимости аргументированно оппонировать главе региона. К тому же, отчет губернатора официально не предполагает свободной дискуссии, однако по практике прошлых лет, Евгений Куйвашев отвечает на любые вопросы депутатов. Некоторые из народных избранников надеются сформулировать их по ходу выступления. Кое-кто из парламентариев планирует спросить Евгения Куйвашева о неблагополучной ситуации в здравоохранении и экономике, сложившейся в связи с коронавирусной эпидемией.

Между тем, отчет пестрит позитивными цифрами — 2019 год был вполне благополучным для региона, а документ охватывает успешный докоронавирусный период. Главе региона есть чем похвастаться. Валовой региональный продукт Свердловской области в 2019 году составил 2,5 трлн рублей. Это почти на 2% больше уровня 2018 года. Объем промышленного производства составил 2,4 трлн, что на 3% превышает показатель 2018 года. Оборот розничной торговли — 1,2 трлн рублей, или 101,5% к уровню 2018 года в сопоставимых ценах. Средняя ежемесячная зарплата составила почти 41 тысячу рублей, что на 6,7% больше показателя 2018 года. Численность безработных на начало 2020 года составляла 22 тысячи человек, или 0,97% от численности работоспособного населения.

В 2020 году ситуация кардинально изменилась в связи с пандемией коронавируса и сопутствующим экономическим кризисом. Как сообщало URA.RU, безработица выросла в пять раз, объем поступлений в бюджет Свердловской области за 6 месяцев 2020 года снизился на 10,5 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение доходов казны связано с падением прибыли предприятий. Не менее четверти из них оказались на грани банкротства. Многие бизнесмены жалуются на недостаточность принимаемых областными властями мер господдержки.

Кроме основных параметров социально-экономического развития отчет содержит ответы на 8 вопросов, которые еще в феврале сформулировали комитеты заксобрания, и на 5 вопросов от фракций. На сегодняшний день многие из поднятых тем выглядят неактуально. Депутаты спрашивали о качестве питьевой воды, создании детских технопарков «Кванториум», улучшении инвестиционного климата, создании скоростных транспортных коммуникаций внутри области. Впрочем, некоторые вопросы и сегодня волнуют многих свердловчан. Например, формирование мусорных тарифов и нарушениях в деятельности РЭК, привлечение кадров в систему здравоохранения, строительстве школ и капитальный ремонт объектов культурного значения, в том числе, многоквартирников 20-30-х годов прошлого века, в которых до сих пор проживают люди.