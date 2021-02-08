Депутат Екатеринбурга заработает на «Яблоке» на фоне его раскола

Константин Киселев планирует возглавить партсписок «Яблока» на выборах Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутат думы Екатеринбурга от партии «Яблоко» Константин Киселев нашел способ сохраниться в статусе главного переговорщика от оппозиции с властями. По словам источника URA.RU во властных структурах, на выборах в свердловское Заксобрание в 2021 году Киселев планирует возглавить избирательный список «Яблока». Переговоры проходят на фоне раскола в партии из-за заявления ее лидера Григория Явлинского о деле блогера Алексея Навального.

Ранее Явлинский выдвинул претензии к осужденному Навальному и его команде. После этого Явлинский подвергся критике даже со стороны своих соратников. К примеру, его заявление осудили петербургское отделение «Молодежного Яблока» и замглавы нижегородского «Яблока» Алексей Садомовский, а экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что не пойдет от «Яблока» в Госдуму. Киселев на своей странице в Facebook поспорил с Явлинским, но подчеркнул, что тот выразил не позицию партии, а свое мнение.

«Киселев хочет занять первое место в списке [„Яблока“], чтобы показать, что екатеринбургскую оппозицию контролирует он, и о чем-то договариваться нужно с ним», — описал ситуацию инсайдер, отметив, что в случае избрания Киселев намерен отказаться от места в Заксобрании и уступить его следующим в списке. Вероятность такого сценария URA.RU подтвердил союзник Киселева, член федерального бюро «Яблока» Максим Петлин.

«Места в списке будут распределяться по итогам дебатов и праймериз. Пока их дата не определена, но кандидаты уже есть. Один из них — Константин Киселев. <…> На региональном совете [„Яблока“] мы обсуждали, что он будет вообще один в [областном] списке [„Яблока]“, и что места [в Заксобрании] будут конкурентным образом распределяться между территориальными группами», — поделился Петлин. Сам Киселев, отвечая на вопрос корреспондента о планах на 2021 год, заявил: «Все места в списках у „Яблока“ распределялись по итогам конкурсных процедур (открытых дебатов и голосования). Надеюсь, что так будет и в этот раз».

Осенью 2020 года, по данным URA.RU, Киселев помогал свердловским властям выстроить выгодную для «Единой России» конфигурацию на довыборах в гордуму Екатеринбурга по двум округам. Также он известен в политтусовке как один из участников митингов в сквере у Драмтеатра в 2019 году и переговорщиков с властями по урегулированию этого конфликта. В 2017 году Киселев был спарринг-партнером Евгения Куйвашева на губернаторских выборах.