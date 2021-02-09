В Екатеринбурге судят банду, ловившую жертв на приманку-девушку

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Материалы по двоим участникам банды выделены в отдельное производство Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Свердловский областной суд начал рассматривать дело банды грабителей, которые нападали с оружием на мелких предпринимателей в Москве и на Урале. На скамье подсудимых одна женщина четверо мужчин. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда.

Группировка действовала с мая по июль 2019 года. В Екатеринбурге, Москве и Московской области злоумышленники совершили три разбойных нападения. Еще одно планировали в области, когда их задержали. «Пятерых злоумышленников взяли в Первоуральске в момент, когда они находились в двух легковых авто перед вооруженным нападением на очередного бизнесмена», — ранее сообщал агентству глава пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых.

При нападении банда использовала травматические пистолеты. В качестве приманки привлекалась красивая девушка, которая заманивала жертв в безлюдные места. Организатором банды называется Хуршеджон Хамзаев, участниками — Абдулмуслим Мутагиров, Артем Рамазанов, Умед Умиров и Кристина Васильева. Общий ущерб от действий банды составил порядка шести миллионов рублей. Также фигурантам вменяется совершение разбоев и особо крупные кражи группой лиц.

Как следует из обвинительного заключения, жертвами были преимущественно иностранные граждане, что снижало риск их обращения в полицию. Чаще всего объектами нападения становились торговцы с овощебазы №4. В частности, в материалах дела упоминается некий Салимов, которого ограбили весной 2019 года, вычислив его место жительства. Позже коммерсанта пытали в квартире и, ранив его в ноги из травматического оружия, забрали 377 тысяч рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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