В ХМАО отказали кандидату, который ради должности проехал тысячи километров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Анна Порохова из Алтайского края, которую глава Кондинского района Анатолий Дубовик якобы пригласил на должность директора школы в поселке Половинки, отказали в приеме на работу. При этом об изменении планов относительно себя она узнала уже приехав в ХМАО, бросив все на своем прежнем месте работы. Об этом URA.RU рассказала председатель совета регионального отделения политической партии Социальной Защиты в ХМАО Галина Хомякова.

«Сначала глава Кондинского района Анатолий Дубовик сказал Пороховой, что необходимо будет выйти на работу. Порохова все бросила и приехала за 2,5 тысячи километров из Алтайского края. А ей говорят, что вынуждены отказать в должности, они передумали ее брать. Вопрос, почему с ней так поступили?», — объяснила URA.RU Хомякова.

В администрации Кондинского района заверили, что Пороховой никто и ничего не обещал, а она неправильно истолковала документ. «Был объявлен конкурс на формирование резерва управленческих кадров, его она успешно прошла и попала в резерв, о чем ее уведомили. Однако включение в кадровый резерв не является основанием для назначения на должность, это не то же самое», — рассказал агентству заместитель главы района Андрей Мухин. Чиновник добавил, что Пороховой была предложена должность директора в другой школе, но она отказалась.

Ранее URA.RU писало, что мэр из ХМАО подвергся пиар-атаке перед выборами. На главу Кондинского района Анатолия Дубовика была предпринята пиар-атака в преддверие заседания районной думы.