07 февраля 2021
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На Пермь надвигаются экстремальные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Гололед, ледяной дождь в Перми., зима, гололед
МЧС предупредили жителей Пермского края об экстремальных морозах Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

В отдельных районах Пермского края ожидается похолодание до 35 градусов ниже нуля. Об этом сообщает МЧС региона со ссылкой на прогноз синоптиков Гидрометцентра.

«В Пермском крае с 8 по 9 февраля ожидается облачная погода и аномальные холода: температура воздуха ночью составит -24 -29 градусов ниже нуля, при прояснениях может похолодать до -30…-35 градусов мороза. Дневные температуры составят -22…-27, по северным территориям местами -32 градуса мороза», — сообщили в МЧС по Пермскому краю. Синоптики уточнили, что 8 и 9 февраля порывы западного ветра составят 7-12 метров в секунду.

В течение нескольких дней сразу в нескольких уральских регионах оттепель сменилась резким похолоданием. К 7 февраля столбики термометров в Пермском крае упали до 20-25 градусов ниже нуля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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