Михаил Ефремов обжаловал свой приговор

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Спектакль
Михаил Ефремов надеется, что жалоба будет рассмотрена, пока он находится в Москве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы, подал кассационную жалобу. Об этом сообщил ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников.

«Ефремов сообщил, что подал кассационную жалобу на приговор», — приводит слова Мельникова RT. По его словам, актер надеется, что жалоба будет рассмотрена, пока он находится в Москве.

Ранее сообщалось, что Ефремов исчез из колонии в Белгородской области. Затем стало известно, что актера этапировали в Москву для проведения следственных действий, уточняет агентство Nation News.

Михаил Ефремов отбывает наказание за ДТП со смертельным исходом, которое совершил в июне 2020 года. Автомобиль Ефремова на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном доставки. Водитель грузовика Сергей Захаров скончался в больнице от потери крови. Следствие установило, что в момент ДТП Ефремов был пьян. В итоге Ефремов получил 7,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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