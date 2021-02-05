LifeShot: Адвокат сообщил об исчезновении Ефремова из колонии

Михаил Ефремов покинул колонию в Белгородской области, сообщил адвокат актера Петр Хархорин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов, отбывающий срок за ДТП со смертельным исходом, уехал из колонии в Белгородской области. Его адвокат Петр Хархорин отказался раскрывать детали.

«Ефремов убыл из колонии №4 Белгородской области. Куда — я вам ответить не могу. И почему — тоже. Пока не раскрываем», — сказал Хархорин Life Shot. Он подчеркнул, что у артиста в колонии не возникало проблем.

Одновременно с этим другие СМИ приводят иные слова защиты Ефремова. «Насколько я знаю, он все еще в прежней колонии», — приводит РИА «Новости» слова адвоката Ефремова Романа Филиппова.

URA.RU попыталось позвонить в колонию, где отбывает наказание Ефремов. В учреждении на звонок не ответили.

Обновлено в 17:10 (мск): адвокат Ефремова Роман Филиппов сообщил URA.RU, что актер по-прежнему находится в колонии. «На месте он», — сказал Филиппов. При этом Life Shot, со ссылкой на источник, сообщает, что Ефремова доставили в ИК-3 в Белгороде, а ночью этапируют в Москву. Дозвониться до ИК-3 URA.RU не удалось.

Михаил Ефремов был осужден после совершения ДТП в центре Москвы в июне 2020 года. В нетрезвом состоянии он ехал за рулем и столкнулся с другой машиной. Ее водитель позднее скончался в больнице. Актер получил наказание в виде восьми лет колонии общего режима и штрафа, напоминает RT.