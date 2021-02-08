Лавров уличил спецслужбы Германии в помощи Навальному

Сергей Лавров объяснил откуда у Алексея Навального допуск к архивам в Германии Фото: Владимир Андреев

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Спецслужбы Германии могли помогать блогеру Алексею Навальному при съемках фильма об отеле в Геленджике. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«В этом фильме Навальный посещает здание бывшей резидентуры советской разведки в Дрездене и <…> демонстрирует материалы из папки, которую он презентует как «личное дело Путина», — говорится на сайте министерства. Лавров подчеркнул, что блогер не мог попасть в это здание и получить доступ к архивам без сотрудничества с официальными властями ФРГ и, возможно, с их спецслужбами. В МИД ФРГ объяснили, что допуск Навального к указанным документам был согласован.

Лавров заявил, что западные страны пытаются сделать тему Алексея Навального чуть ли не главной в диалоге с Москвой, пишет RT. В городах России 23, 31 января и 2 февраля прошли незаконные акции в поддержку Навального. Симоновский суд заменил блогеру условный срок реальным по делу «Ив Роше». Одним из поводов для митингов считается расследование об отеле в Геленджике. Видео на YouTube, по данным платформы, посмотрели более 100 млн раз, по другим сведениям — только три миллиона. Бизнесмен Аркадий Ротенберг 30 января заявил, что является собственником комплекса, показанного в фильме.