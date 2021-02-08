Цены на подсолнечное масло рекордно выросли

Цены на подсолнечное масло в России достигли исторического максимума на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные мониторинга аграрного портала «Совэкон».
«По итогам прошлой недели цены на подсолнечник выросли на 1 325 рублей, до 42 725 рублей за тонну (без НДС), на подсолнечное масло — на 2 825 рублей, до 95 500 рублей за тонну (с НДС)», — приводит цифры «Интерфакс». Оба показателя являются рекордными. Рынок укрепляется на фоне продолжающегося роста мировых цен на растительные масла, резюмировали авторы доклада.
Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников доложил президенту России Владимиру Путину, что цены на подсолнечное масло в магазинах стабилизировались после «заморозки». Позже министр заявил, что продлевать соглашения о стабилизации цен российское правительство не будет.
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