В правительстве России не видят необходимости продлевать соглашения по стабилизации цен на сахар и масло. Об этом журналистам сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
«На сегодняшний момент мы потребности в продлении соглашений не видим. Окончательное решение будет приниматься в марте», — передает слова Решетникова ТАСС. Для обсуждения этого вопроса в правительстве еженедельно проводятся совещания, уточнил министр.
Ранее в России резко подорожал сахар на 18% в среднем по стране. Это вызвало негодование у президента РФ Владимира Путина. После этого правительство РФ приняло ряд мер, чтобы остановить рост цен на базовые продукты питания, сообщает RT. Спустя почти месяц сахар и подсолнечное масло в стране начали дешеветь, пишет «Национальная служба новостей». Но производители и розничные торговцы уже начали обходить заморозку цен, уточняет агентство Nation News.
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