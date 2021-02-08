Вода на Среднем Урале оказалась самой грязной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Аудиторы Счетной палаты России проверили траты регионов на питьевую воду и ее качество. Выяснилось, что на Свердловскую область приходится наибольшее количество случаев «высокого и экстремально высокого» уровня загрязнения.

«На протяжении последних десяти лет на Свердловскую область приходится наибольшее среди субъектов РФ количество случаев высокого и экстремально высокого уровня загрязнения. При этом экологическая реабилитация водных объектов (ЭРВО) Свердловской области и других водных объектов, на которые в последние годы приходилось наибольшее количество случаев загрязнения, не проводилась», — говорится в отчете Счетной палаты.

Также грязная вода была обнаружена в Архангельской, Владимирской, Ленинградской и Новгородской областях, уточняет РИА «Новости». В отчетах Счетная палата ссылается на материалы Роспотребнадзора, согласно которым в стране растет доля проб воды (с 21,9% до 30,1%) из водоемов I категории (воду из них берут для питья и бытовых нужд — прим.ред.), которые не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Аудиторы отметили, что почти четверть федеральных субсидий (1,1 млрд рублей) на ЭРВО была выделена Чечне, где вода и так чистая. В целом регионам на ЭРВО в 2013—2020 годах было выделено 4,7 млрд рублей.