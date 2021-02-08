08 февраля 2021

Кабмин РФ может разрешить вкладывать маткапитал в ценные бумаги

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Клипарт. Екатеринбург, сертификат, материнский капитал, деньги
Маткапитал станет средством депозита для семьи Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Минэкономразвития предлагает разрешить инвестировать материнский капитал в облигации госкомпаний и госбанков или положить на депозит в госбанке. Соответствующая идея обсуждалась на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова.

«Рассматриваемые варианты должны быть без рисков по отношению к материнскому капиталу. Как только будет сформирована официальная позиция по этому вопросу, мы ее представим», — пояснил РБК первый заместитель министра экономического развития России Андрей Иванов. Он отметил, что «обналичить» материнский капитал — вложить в облигации и вскоре продать эти бумаги, — будет нельзя. Семья сможет получать на руки процентный доход от вклада или облигации.

По итогам совещания Белоусов поручил Минэкономразвития, Минтруду, Минфину и Банку России проработать инициативу об инвестировании маткапитала в финансовые инструменты. Как уточняет Forbes, вложение маткапитала в ценные бумаги стало одним из предложений в рамках новой стратегии социально-экономического развития до 2030 года, которую сейчас разрабатывает кабмин.

С прошлого года семьи начали получать материнский капитал на первого ребенка. Теперь за двоих детей государство платит почти 640 000 рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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