Кабмин РФ может разрешить вкладывать маткапитал в ценные бумаги

Минэкономразвития предлагает разрешить инвестировать материнский капитал в облигации госкомпаний и госбанков или положить на депозит в госбанке. Соответствующая идея обсуждалась на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова.
«Рассматриваемые варианты должны быть без рисков по отношению к материнскому капиталу. Как только будет сформирована официальная позиция по этому вопросу, мы ее представим», — пояснил РБК первый заместитель министра экономического развития России Андрей Иванов. Он отметил, что «обналичить» материнский капитал — вложить в облигации и вскоре продать эти бумаги, — будет нельзя. Семья сможет получать на руки процентный доход от вклада или облигации.
По итогам совещания Белоусов поручил Минэкономразвития, Минтруду, Минфину и Банку России проработать инициативу об инвестировании маткапитала в финансовые инструменты. Как уточняет Forbes, вложение маткапитала в ценные бумаги стало одним из предложений в рамках новой стратегии социально-экономического развития до 2030 года, которую сейчас разрабатывает кабмин.
С прошлого года семьи начали получать материнский капитал на первого ребенка. Теперь за двоих детей государство платит почти 640 000 рублей.
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