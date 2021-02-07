В ХМАО после теплых выходных резко похолодает до -37 градусов

В ХМАО ожидается похолодание до -37 градусов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ХМАО после теплых выходных ожидается резкое похолодание — до -37 градусов, снег и порывы ветра до 14 м/с. Соответствующий прогноз озвучили сервисы Gismeteo и «Яндекс.Погода».

«Днем средняя температура воздуха по округу составит от -24 до -27 градусов, однако ночью в некоторых регионах опустится до -37 градусов. Давление умеренное, ветра преимущественно западных направлений, с порывами до 19 м/с. Местами сильный снег», — прогнозируют синоптики.

До конца недели температура в Ханты-Мансийске днем будет колебаться от -25 до -32 градусов, до среды будет пасмурно, переменный снег и порывы ветра до 10 м/с. Минимальная температура опустится до 37 градусов мороза ближе к концу недели. В Сургуте в течение недели температура днем будет постепенно опускаться с 20 до 33 градусов мороза с похолоданием до -37 ночью. Переменный снег с порывами ветра до 14 м/с. В Нижневартовске днем от -24 до -30 градусов, пасмурно и небольшой снег, ветер до 13 м/с.

Ранее URA.RU писало, что на выходных в ХМАО ожидается аномальное тепло. Тогда температура поднялась до +1 градуса. Также синоптики сообщили о раннем наступлении весны в России. Специалисты считают, что весна может установиться уже к концу марта.