В ЯНАО мэрия оставила подрядчиков без обещанных миллионов рублей

Виновного чиновника мэрии Нового Уренгоя оштрафовали Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Мэрия Нового Уренгоя сорвала сроки оплаты по контрактам перед своими подрядчиками. Администрация должна была заплатить 6,7 млн рублей за поставку техники, но нарушила договор. Против ответственного чиновника возбуждено административное дело, сообщили URA.RU в прокуратуре ЯНАО.

Надзорное ведомство нагрянуло в администрацию Нового Уренгоя, чтобы проверить, как там соблюдают законы о закупках. Прокуроры выяснили, что мэрия заключала контракты на поставку машин и дорожной техники с челябинской фирмой «Автодоркомплект» и пермской «ВМ Тюмень», но не заплатила им. «Установлено, что администрацией Нового Уренгоя нарушены сроки оплаты на общую сумму 6,7 млн рублей», — рассказали в пресс-службе окружной прокуратуры.

В результате было возбуждено административное дело на виновного сотрудника мэрии. Чиновника уличили в нарушении срока оплаты работ и оштрафовали на 30 тысяч рублей. В пресс-службе администрации Нового Уренгоя не смогли оперативно прокомментировать URA.RU ситуацию — там не ответили на запрос.

Ранее чиновников Пуровского района поймали на коррупции. В отношении замглавы поселка Пурпе и начальника отдела администрации возбудили уголовные дела за получение взятки в 300 тысяч рублей. Деньги передал местный бизнесмен, желавший получить контракт с властями.