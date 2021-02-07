Чиновников мэрии в ЯНАО поймали на крупной взятке

Два чиновника мэрии Пурпе должны были помочь бизнесмену заключить контракт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале

В ЯНАО в отношении замглавы администрации поселка Пурпе и начальника одного из отделов возбуждены уголовные дела о коррупции. Их подозревают в получении взятки от местного бизнесмена за получение подряда. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по ЯНАО.

«В июле 2020 года генеральный директор ООО „Ямалремонт“ передал взятку в размере 300 тысяч рублей заместителю главы и начальнику отдела администрации поселка Пурпе», — рассказали в пресс-службе СК. По версии следствия, чиновники должны были обеспечить компании победу в электронном аукционе на заключение контракта по нанесению дорожной разметки в Пурпе.

Преступление выявили сотрудники полиции при содействии правительства ЯНАО. Отмечается, что факты коррупции имели место еще при прежнем главе Пуровского района Андрее Нестеруке, который ушел в отставку в сентябре. В администрацию Пурпе направлен письменный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Представитель компании «Ямалремонт» в разговоре с URA.RU отказался комментировать возбуждение уголовного дела.

На чиновников возбудили дела о получении взятки в крупном размере (ч.5 ст. 290 УК РФ), на бизнесмена — о даче взятки должностному лицу (ч.4 ст. 290 УК РФ). Сейчас фигуранты уголовных дел задержаны. Расследование продолжается.

В конце 2020 года губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову докладывали, что число выявленных коррупционный преступлений выросло на треть. Силовики, по данным властей, пресекли в 3,5 раза больше посягательств в крупном и особо крупном размере. В прошлом году Артюхов неоднократно заявлял о проблемах со взятками в ЯНАО.