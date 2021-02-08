Пермский губернатор высказался о втором губернаторском сроке

Дмитрий Махонин планирует принять участие в выборах губернатора Пермского края в 2025 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин планирует принять участие в новых выборах главы региона. Он также назвал условие своего выдвижения на новый срок в 2025 году.

«Если я пойму, что пятилетка прошла удачно, проекты реализованы, то не исключаю участия в следующих выборах. Многое может измениться, но вопрос в первую очередь будет зависеть от того, как мою команду и меня будут поддерживать жители», — заявил Махонин в прямом эфире на радиостанции «Эхо Москвы в Перми».

Президент РФ Владимир Путин назначил Махонина главой региона 6 февраля 2020 года. 13 сентября Махонин выиграл губернаторские выборы, набрав более 75% голосов при явке выше 35%. Следующие губернаторские выборы должны состояться через четыре года.