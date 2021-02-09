Минфин хочет установить минимальную цену на пиво в России

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Стоимость 0,5 напитка может стать дороже 45 рублей Фото: Алексей Гайнов © URA.RU

Пивовары предлагают запретить продажу пива дешевле 45 рублей за 0,5. Данное предложение уже обсуждают в Минфине РФ.

Введение минимальной розничной цены (МРЦ) на алкоголь крепостью до 28% возможно только после внесения изменений в договор Евразийского экономического союза. «[Следует также] запретить продажу пива по цене до 45 рублей за 0,5 л. Мы внесли предложения в ЕЭК (Единую аттестационную комиссию). Решений пока нет», — пояснил представитель министерства «Коммерсанту».

Союз российских пивоваров предложил ввести в стране МРЦ еще в феврале прошлого года, пишет телеканал 360. По мнению производителей напитка, при расчете МРЦ должна учитываться сырьевая и производственная себестоимость, ставка акциза, НДС, логистическая составляющая, надбавки оптового и розничного звена, сообщает RT. При этом в союзе просят ужесточить требования к составу пива, дополняет «Национальная служба новостей». В России пиво является наиболее употребляемым видом алкогольной продукции: его выпивают 8,5 млрд литров в год.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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